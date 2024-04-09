Байден принял решение по поводу мирной конференции по Украине NZZ: Байден планирует посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, сообщило издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Там уточнили, что организатором мероприятия выступает Швейцария.

Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции, — пишет издание.

Авторы СМИ уточнили, что Швейцария и Украина пока еще не разослали приглашения сторонам, которые должны принять участие в конференции. Как правило, точный список участников становится известен после их официального подтверждения, которое озвучивается незадолго до события.

Ранее Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам. До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Это произошло в ноябре 2022 года в штате Флорида, когда президент США рассуждал о мировой инфляции. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

Кроме того, недавно Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении главы российского государства Владимира Путина. Нелицеприятное слово прозвучало, когда политик выступал в штате Северная Каролина и рассуждал о необходимости еще «много чего сделать». В том числе, по его словам, пора «наконец обеспечить помощь Украине».