Байден принял новый запрет в отношении мигрантов из Мексики Белый дом: США запретят мигрантам получать убежище при пересечении южной границы

Президент США Джо Байден вводит запрет в отношении мигрантов, которые незаконно пересекают южную границу, говорится в публикации на сайте Белого дома. В администрации уточнили, что прибывающие из Мексики граждане не смогут получить убежище.

Эти действия будут действовать, когда южная граница будет перегружена, и они облегчат сотрудникам иммиграционной службы быструю высылку лиц, у которых нет законных оснований оставаться в Соединенных Штатах, — гласит сообщение Белого дома по итогам брифинга главы государства.

В администрации Байдена отметили, что он принимает меры, когда республиканцы в Конгрессе США ставят партийную политику «выше национальной безопасности, дважды голосуя против самых жестких реформ за последние десятилетия». Белый дом напомнил, что президент с первого дня пребывания в должности призывал законодательный орган обеспечить безопасность границы и заняться «разрушенной иммиграционной системой».

Ранее Байден поделился воспоминаниями о жизни на Украине. Президент США провел там месяц, когда занимал должности американского сенатора и вице-президента. По его словам, тогда на Украине процветала коррупция.