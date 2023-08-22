Байден примет участие в саммите G20 в Индии Белый дом: Байден примет участие в саммите G20 в Индии

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден примет участие в предстоящем саммите G20, который состоится в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, заявил в ходе брифинга помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters. Дипломат заявил, глава Белого дома намерен провести ряд двусторонних встреч в ходе мероприятия.

Во-первых, Индия председательствует в следующем году в G20. Президент Байден, разумеется, намерен быть участником этой «двадцатки», — сказал он.

По словам Салливана, Байден планирует обсудить с лидерами других государств вопросы, касающиеся борьбы с изменением климата, переходом к экологически чистой энергетике, а также украинский конфликт. Он напомнил, что в 2026 году США примут у себя саммит «Большой двадцатки».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что Киев работает над тем, чтобы принять участие в саммите G20 в Индии. Дипломат отметил, что украинские власти добиваются участия в мероприятия, потому что там будут обсуждаться экономические проблемы. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит в связи с тем, что в ходе мероприятия стороны не будут обсуждать вопросы глобальной безопасности.