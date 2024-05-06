Байден прилюдно и на глазах своей супруги воспользовался памперсом

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американские журналисты распространили в соцсети Twitter (X) видеоролик, в котором президент США Джо Байден останавливается перед репортерами и на глазах сопровождавшей его первой леди США Джилл Байден использует, как утверждают они, памперс, спрятанный под штанами хозяина Белого дома. Некоторые юзеры, опубликовавшие это видео, задаются вопросом: «Следует ли голосовать за такого кандидата на предстоящих выборах в США?»

Вам следует сделать пожертвование в фонд туалетной бумаги и подгузников Байдена. В последнее время он пережил и то и другое, — написал пользователь под ником Джон Орегон Деплорикан.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация действующего главы Белого дома сравнима с гестапо. Он назвал Байдена самым коррумпированным президентом в американской истории.

В апреле Байден, выступая в Вашингтоне на конференции строительных профсоюзов, прочел с телесуфлера техническую подсказку вместе с основным текстом речи. В итоге он ошибся, спутал слова, а в конце предложил гражданам выбрать одно из двух — свободу или демократию. Сторонники, несмотря на оплошность, приветствовали слова политика бурными овациями.