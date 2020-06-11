Байден пригрозил Трампу военным переворотом

https://static.news.ru/photo/26481656-6863-11e9-a313-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если нынешний американский лидер Дональд Трамп проиграет в президентской гонке и откажется покидать свой пост, то в стране произойдёт государственный переворот. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.

По словам Байдена, среди военных есть его сторонники, которые не позволят, чтобы Соединённые Штаты превратили в милитаристское государство. Сам он готов помочь Трампу покинуть Белый дом, сообщает CNN.

Член представителей от Луизианы демократ Седрик Ричмонд поддержал позицию Байдена.

Я верю, что военные генералы и другие люди активизируются и обеспечат мирную передачу власти, — подчеркнул политик.

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения на президентских выборах. Они пройдут в США 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден заявил, что американцы страдают от боли. Её причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, за которой последовали массовые протестные акции. Политик, претендующий на пост главы Соединённых Штатов, заявил, что нельзя дать боли уничтожить американцев. Он посетил место протеста в городе Уилмингтон в штате Делавэр и сфотографировался с собравшимися.