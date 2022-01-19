Байден пригрозил России «катастрофой» в случае вторжения на Украину

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства. По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену», сообщает РИА Новости.

Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоёвывать Украину, — сказал Байден.

В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом, — сказал он.

По мнению Байдена, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина.

Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, что я пообещал ввести, если он совершит этот шаг, — объяснил американский лидер.

При этом руководитель США убеждён, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в любой момент, что кризис создал президент России Владимир Путин, собрав «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».