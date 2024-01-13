Байден пригрозил республиканцам высокой ценой за отказ поддерживать Украину

Фото: Jonathan Ernst - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Республиканцам в Конгрессе США придется за многое заплатить, если они не поддержат дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине, заявил президент страны Джо Байден. При этом он назвал конкурентов на предстоящих выборах в ноябре коллегами, передает ТАСС.

Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить, — сказал американский лидер.

Белый дом сообщал, что Байден в субботу, 13 января, уедет на отдых. Пресс-секретарю Карин Жан-Пьер пришлось оправдываться за то, что глава администрации за последние две недели лишь пару раз появился на публике, причем эти выступления, вместе взятые, заняли около часа. Она объяснила это тем, что американский лидер активно работает, но не в публичном формате — проводит множество закрытых встреч и совместных ужинов. Кроме того, отметила пресс-секретарь, недавно глава государства посетил похороны, а скоро ему предстоит командировка.

Ранее сообщалось, что Байден и его супруга Джил расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Особую обеспокоенность у четы вызывает падение рейтингов в колеблющихся штатах, кроме того, супруги тяжело переживают тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп обошел действующего президента и снискал одобрение граждан. Избиратели, включая большинство демократов, особенно обеспокоены из-за преклонного возраста американского лидера. Они склоняются к мнению, что 77-летний Трамп будет лучше справляться с обязанностями главы Белого дома, нежели 81-летний Байден.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.