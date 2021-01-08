Байден пригласил вице-президента Пенса на инаугурацию

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Избранный президент США Джо Байден пригласил действующего вице-президента страны Майка Пенса на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января.

Мы рады приветствовать Майка, вице-президента, для нас это будет честью, — цитирует РИА Новости Байдена.

При этом он назвал «хорошим» решение действующего президента США Дональда Трампа, который решил не посещать мероприятие. Байден также выразил уверенность, что инаугурация пройдёт без эксцессов и безопасно.

Конгрессмены утвердили 7 января победу Джо Байдена на президентских выборах. За день до этого сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что во время инаугурации Байдена вокруг Капитолия будут возведены ограждения, а безопасность мероприятия будут обеспечивать 6,3 тысячи бойцов Национальной гвардии. Министр сухопутных войск США Райан Маккарти подчеркнул, что во время инаугурации будет задействовано большое количество бойцов Нацгвардии, установленный возле Капитолия забор будет стоять минимум 30 дней.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена.