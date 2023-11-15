Байден приехал на переговоры с Си Цзиньпином

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден прибыл в поместье Филоли под Сан-Франциско на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости сообщение пула журналистов Белого дома. Они отметили, что на дороге, по которой ехал американский лидер, располагались группы демонстрантов с флагами Китая как в поддержку КНР, так и против него.

Автоколонна прибыла в поместье Филоли в 10:50 утра (21:50 по московскому времени. — NEWS.ru) спустя 35 минут езды, — отметили в пресс-службе.

Спецслужбы США ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи Байдена и Си Цзиньпина — дорога перекрыта за 10 километров от поместья. Сразу после переговоров у Байдена запланирована пресс-конференция.

Накануне встречи с китайским лидером Байден заявил, что у Китая «реальные проблемы» из-за восстановления «американского лидерства в мире». Предположительно, президент говорил о ситуации в китайской экономике, росте безработицы и кризисе в сфере недвижимости, однако в местных СМИ отметили, что Байден рассматривает предстоящую встречу как последний шанс перед выборами повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки американо-китайских отношений.

В Кремле заявили, что будут следить за сообщениями о встрече двух лидеров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча важна для Москвы.