Байден придумал себе повод для гордости Байден назвал себя «самым профсоюзным президентом» в США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его называют «самым профсоюзным» главой государства в истории страны. Он подчеркнул, что гордится этим статусом и поддержкой среднего класса, пишет The New York Times.

Не ребята с Уолл-Стрит строили Америку. Средний класс построил Америку, а профсоюзы создали средний класс. <...> Я самый профсоюзный президент в истории Америки. Я горжусь тем, что меня называют самым профсоюзным президентом в американской истории, — сказал Байден во время выступления на тему новых тарифов для китайских производителей в Филадельфии.

Ранее американские журналисты распространили в соцсети Twitter (X) видеоролик, в котором Джо Байден останавливается перед репортерами и на глазах сопровождавшей его первой леди США Джилл Байден использует, как утверждают они, памперс, спрятанный под штанами хозяина Белого дома. Некоторые юзеры, опубликовавшие это видео, задались вопросом: «Следует ли голосовать за такого кандидата на предстоящих выборах в США?»

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что администрация Джо Байдена сравнима с гестапо. Он назвал нынешнего американского лидера самым коррумпированным главой Белого дома в американской истории.