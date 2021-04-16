Байден пренебрёг мнением своего министра обороны по Афганистану

https://static.news.ru/photo/e7d36d4c-a011-11eb-8b5e-96000091f725_660.jpg Ллойд Остин Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский министр обороны Ллойд Остин был против вывода войск США из Афганистана. Его поддержали председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил страны Марк Милли, глава Центрального командования ВС Кеннет Маккензи.

Призывал Байдена этого не делать также командующий войсками США и Североатлантического альянса (НАТО) в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Однако президент США проигнорировал их советы. Глава Пентагона, в частности, предупредил главнокомандующего, что в Афганистане может быть нарушен хрупкий мир и стабильность, которую якобы поддерживает в данный момент американская армия.

Байден, по словам источников газеты, внимательно выслушал генералов, но принял абсолютно противоположное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что карикатурист британской газеты Times Питер Шранк высмеял немощные и самонадеянные попытки американского лидера Джо Байдена договориться с президентом России Владимиром Путиным. В своей новой работе для газеты Шранк создал карикатурный образ 78-летнего Байдена в традиционной американской форме Шерифа (главы полиции). Лидер США в таком виде якобы «вызвал на серьёзный разговор» и пытается запугать маленького скромного медвежонка, который вышел из леса.