Байден предупредил об ужасном будущем Украины Байден назвал ужасным для Украины отсутствие помощи со стороны США

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден предупредил об ужасных последствиях для Украины на фоне отсутствия единого мнения среди конгрессменов по законопроекту о помощи Киеву, передает Reuters. Из-за бездействия в выделении новой помощи украинским властям ситуация, по словам американского лидера, ухудшается с каждым днем.

Нам предстоит много работы, — подчеркнул глава Белого дома на встрече с лидерами обеих палат Конгресса США.

Вопрос по финансированию правительства в то же время может быть решен в крайнем случае к пятнице, отметил американский лидер. В ином случае шатдаун нанесет ущерб экономике США, добавил он.

Ранее европейские депутаты поддержали создание нового фонда помощи Украине, сообщается на официальном сайте Европарламента. Объем финансового пакета, который будет выделен Киеву до 2027 года, составит €50 млрд. За финансовую поддержку Украины высказались 536 депутатов, 40 парламентариев выступили против, еще 39 человек воздержались. В ЕП подчеркнули, что Европейский союз поддерживает Киев и продолжит это делать столько, сколько потребуется.

До этого ряд западных стран объявил о новых поставках военной техники на Украину. Общие объемы помощи оказались значительно меньше в сравнении с началом 2023 года. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Копенгаген передаст Киеву всю свою артиллерию.