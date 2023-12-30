Байден предупредил об угрозе НАТО из-за конфликта на Украине

Фото: IMAGO/Julia Nikhinson / Pool via/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью, которую Вашингтон оказывает Киеву. Таким образом глава американского государства отреагировал на приходившие с Украины 29 декабря сообщения о воздушной тревоге и ударах по ряду городов и областей республики.

По словам Байдена, который в настоящее время находится на новогодних каникулах на карибском острове, данный воздушный удар стал самым крупным с начала СВО. Согласно заявлению американского лидера, для него использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, «многие из которых успешно перехватили переданные США системы ПВО», чем американцы могут гордиться.

Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно. <...> Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения, — подчеркнул Байден.

Он также указал, что РФ «угрожает некоторым союзникам по НАТО», в связи с чем повышаются риски вовлечения в конфликт непосредственно США.

В пятницу, 29 декабря, на всей территории украинского государства была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти три часа. Власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по стране около 110 ракет. Большая часть из них, по его словам, была сбита.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что целями стали аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.