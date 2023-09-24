Байден предупредил граждан о последствиях остановки работы правительства Байден: возможная остановка работы правительства США затронет всех американцев

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время выступления на мероприятии Объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне призвал республиканцев не допустить приостановки работы федерального правительства. По словам главы американского государства, которые приводит ТАСС, расплачиваться за последствия придется всем жителям страны.

Байден напомнил, что несколько месяцев назад в результате длительных переговоров они вместе со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти согласовали уровень госрасходов, позволяющих обеспечивать интересы государства во внутренней политике и нацбезопасности при одновременном снижении бюджетного дефицита на $1 трлн в течение 10 лет.

Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это. <...> Приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и [детскими образовательными] программами. [Утверждение] финансирования правительства — одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке, — сказал Байден.

В свою очередь Маккарти сообщил, что он на протяжении «определенного времени» не оставляет попыток убедить членов палаты представителей одобрить краткосрочное финансирование правительства, однако ряд законодателей — представителей Республиканской партии — отказываются делать это до согласования всех 12 законопроектов об ассигновании. При этом Маккарти подчеркнул, что говорить о реальной угрозе остановки работы правительства пока рано.

Просьбу принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства Белый дом направил в конгресс в конце августа. Если законодатели не примут бюджет на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября, до конца сентября, федеральному правительству придется приостановить работу.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил ранее, что республиканцам в Конгрессе США придется добиваться приостановки работы правительства в случае, если Белый дом не предложит им «честную сделку» по бюджету на будущий финансовый год. Он добавил, что Америку необходимо спасать, поскольку ее долг в настоящее время составляет $35 трлн.