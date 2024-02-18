Байден предупредил, чем грозит Украине промедление США Байден: Украина может потерять новые города после Авдеевки из-за промедления США

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Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву, заявил американский президент Джо Байден в ходе общения с журналистами. По словам главы государства, сейчас «слишком многое поставлено на карту».

Журналисты спросили президента, уверен ли он, что Вооруженные силы Украины не потеряют другие города. Байден ответил отрицательно, подчеркнув, что «никто не может быть уверен».

Я буду бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы, — пообещал президент США.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. В Минобороны пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

При этом Джо Байден уже обсудил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским отступление ВСУ из Авдеевки. По мнению американского лидера, это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов. В Белом доме назвали взятие Авдеевки «первым заметным успехом России за последние месяцы». В этой связи Байден снова указал на необходимость скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинского вооружения.