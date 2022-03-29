Байден представил план бюджета США с рекордными военными расходами

Президент США Джо Байден представил конгрессу бюджетный план на следующий финансовый год на сумму в $5,79 трлн, из которых $813 млрд он предлагает потратить на оборону. По словам главы Белого дома, такие рекордные военные расходы необходимы, чтобы укрепить Вооружённые силы США, передаёт Reuters.

План также включает выделение $1 млрд дополнительной помощи Украине.

Как поясняется, Пентагон получит $773 млрд, ещё $40 млрд предоставят ФБР, Министерству энергетики и другим ведомствам, В результате бюджет национальной безопасности США увеличится до $813 млрд с $778 млрд в прошлом году.

Кроме того, бюджетный план устанавливает новый минимальный налог для богатейших американцев — не менее 20% доходов в виде налогов, в том числе на прибыль от инвестиционных активов, которые не были проданы.

Новый финансовый год начинается в США 1 октября текущего года.

Как сообщали ранее в Белом доме, бюджет предполагает выделение почти $1 млрд помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Пентагона для yдовлетворения возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкoномической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества.