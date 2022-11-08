Байден предрек США «ужасные два года» из-за выборов в конгресс

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Джо Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что США ждут «ужасные два года» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По словам главы государства, нынешняя администрация потеряет палату представителей и сенат. Он при этом обрадовался тому, что сохранит президентское право на вето, сообщает телеканал CNN.

Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето, — сказал Байден.

Аналитики в США неоднократно выражали мнение, что в случае полного контроля конгресса Республиканская партия может объявить импичмент президенту по ряду обвинений, включая участие в скандале с сыном Хантером.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила о своей возможной отставке. В качестве причин такого шага она назвала вероятную победу республиканцев на выборах в конгресс. Кроме того, политик указала, что на подобное решение может повлиять покушение, произошедшее 28 октября в доме семьи в Сан-Франциско, в результате которого нападавший нанес мужу конгрессвумен Полу черепно-мозговые травмы молотком. Она призналась, что ее также расстроила реакция политических соперников-республиканцев на нападение.