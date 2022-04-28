Байден предложит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Джо Байден / Фото Yuri Gripas - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден, как ожидается, 28 апреля выступит перед Конгрессом с предложением изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины, сообщили в Белом доме. Законодательные инициативы американского лидера будут направлены на упрощение процесса изъятия активов представителей российского бизнеса, пишет ТАСС.

В число предложений Байдена входит также введение уголовного наказания за владение доходами, полученными от «коррупционных сделок с российским правительством». Отмечается, что предложения президента США позволят арестовывать собственность, которую используют бизнесмены РФ для обхода санкций, что ранее не позволяли американские законы.

В Белом доме также отметили, что предложения Байдена необходимы для расширения возможностей работы с иностранными партнёрами США по изъятию активов, которые связаны с коррупцией.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас ранее заявил, что имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры предпримут в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. По его словам, Москва не оставит без ответа подобные действия со стороны западных стран.