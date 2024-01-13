Байден предложил журналистам смузи за $6 вместо ответов на вопросы о Йемене

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами предложил им смузи вместо того, чтобы ответить на вопросы про Йемен. Глава государства отмахнулся, заявив, что возможность обсудить американскую военную операцию еще будет. Фрагмент беседы публикует Telegram-канал «Пул № 3».

Послушайте, у нас, очевидно, будет возможность поговорить после посещения пожарной части, так что вместо того чтобы <...> Кстати, может, кофе? Я плачу, ок? Вы будете смузи? Это $6, но я заплачу, — заявил Байден.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байдена нужно привлечь к уголовной ответственности. Глава Белого дома отдал приказ о нападении на суверенное государство, тем самым наплевав на нормы международного права, заметил спикер нижней палаты парламента. По его словам, если США считают себя правовым государством, то американский президент должен понести наказание.

По словам Володина, американский президент рассчитывает, что в Йемене США смогут заполучить «маленькую победоносную войну». Таким образом Байден рассчитывает отвлечь народ страны от неудач на Украине и насущных проблем.