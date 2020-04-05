Байден предложил провести партийный съезд в виртуальном режиме

https://static.news.ru/photo/f9788930-7752-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNN/Global Look Press

Демократическая партия США может провести виртуальный съезд, в ходе которого будет выбран кандидат в американские президенты.

Нам придётся проводить съезд. Может, надо провести виртуальный съезд. Полагаю, мы должны задуматься об этом уже сейчас, — заявил главный претендент на звание единого кандидата в президенты от Демпартии США Джо Байден в эфире телеканала ABC.

По его словам, нынешние условия не позволяют собрать 30 тысяч человек в одном месте.

4 марта из предвыборной гонки вышел миллиардер Майкл Блумберг. Он снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена. Бывший мэр Нью-Йорка считает, что представителям Демократической партии нужно сплотиться, чтобы противостоять Дональду Трампу.

NEWS.ru писал, что для Дональда Трампа во время праймериз наиболее важной была поддержка рядовых американцев. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. По его мнению, поддержка действующего лидера страны республиканцами может быть связана с процедурой импичмента или с эпидемией коронавируса, которая испытывает страну на прочность.