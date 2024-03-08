Байден позвал американцев слетать с ним в Москву за дешевыми лекарствами Байден восхитился ценами на лекарства в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский лидер Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу рассказал о высокой стоимости лекарств в США и предложил желающим слетать с ним в другие страны, например, в Москву, чтобы приобрести медикаменты по более низкой цене. По его словам, стоимость препаратов за пределами США окажется ниже примерно на 40%. Трансляция велась на сайте Белого дома.

У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву <...>. Извините. Вероятно, даже и в Москву. И захватить с собой рецепты, — сказал он.

Эти высказывания Байдена были экспромтом. В заранее подготовленном тексте выступления они отсутствуют.

Одним из векторов внутренней политики Байдена является попытка снизить стоимость базовых препаратов, например инсулина. Он убеждает сторонников, что оппоненты из республиканской партии стремятся отменить социальные программы по удешевлению лекарств.

Ранее в средствах от прыщей Estee Lauder’s Clinique, Target’s Up & Up и Clearasil обнаружили высокий уровень бензола — канцерогенного химического вещества, способного вызвать рак. Исследователи подали петицию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США с требованием отозвать потенциально опасную продукцию и пересмотреть отраслевые рекомендации.