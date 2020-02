Экс вице-президент Джозеф Байден заявил, что Россия потратила огромные деньги на то, чтобы купить ботов. По мнению политика, ботов купили, чтобы они распространяли информацию о том, что «Байден — плохой парень».

Однако Джозеф Байден признался, что об атаке ботов он узнал не от разведывательных служб и официальных лиц, а он сотрудников своего штаба.