https://static.news.ru/photo/63b5bdfc-56a8-11ea-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Джозеф Байден Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Кандидат Демократической партии Соединённых Штатов на выборах президента США-2020 Джозеф Байден пожаловался на то, что его страницу в социальной сети Facebook атакуют российские боты. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS на программе «Лицом к нации».

Экс вице-президент Джозеф Байден заявил, что Россия потратила огромные деньги на то, чтобы купить ботов. По мнению политика, ботов купили, чтобы они распространяли информацию о том, что «Байден — плохой парень».

Русские не хотят, чтобы я был кандидатом. Они потратили много денег на ботов в Facebook, их купили и сказали, чтобы они передавали, что «Байден — плохой парень». Они не хотят, чтобы Байден баллотировался, — привели слова кандидата от Демократической партии США на Fox News.

Однако Джозеф Байден признался, что об атаке ботов он узнал не от разведывательных служб и официальных лиц, а он сотрудников своего штаба.

. @JoeBiden says Facebook alerted his staff of fake accounts belonging to Russian bots targeting his campaign, says that intelligence agencies should brief other campaigns on Russian interference pic.twitter.com/ca8MLRQsLm — Face The Nation (@FaceTheNation) February 23, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецслужбы США не обнаружили доказательств вмешательства РФ на выборах в США.