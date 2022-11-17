Байден поздравил республиканцев, взявших под контроль палату представителей Байден поздравил республиканцев с взятием под контроль палаты представителей

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден поздравил республиканцев, которые берут под контроль палату представителей. Персонально с победой на промежуточных выборах он поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей, — подчеркивается в заявлении Байдена.

Американские СМИ публикуют прогнозы, согласно которым республиканцам досталось 218 мандатов в палате, что позволяет им стать партией большинства.

Ранее стало известно, что собственные подсчеты американских СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил. Так, по данным CNN, демократы, прежде контролировавшие нижнюю палату конгресса, набирают 208 мест. Пока не распределенными остаются девять мест.