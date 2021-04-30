https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Байден поздравил православных с праздником от своего имени и от имени своей супруги Джилл.

Мы желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой, — говорится в распространённом заявлении.

Американский лидер отметил, что праздник Пасхи — это время почтить жертву Иисуса Христа, которую он принёс ради мира, а также выразить солидарность со всеми представителями православного сообщества, кто подвергался гонениям и подвергается им сейчас.

Никто не должен подвергаться преследованиям из-за своей религиозной принадлежности <...>. США будут продолжать работать над защитой свободы религии как внутри страны, так и по всему миру, — заявил американский президент.

Байден отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса верующим пришлось внести коррективы в религиозные традиции, однако президент выразил надежду, что уже в скором времени удастся добиться успеха в борьбе с пандемией, что позволит всем вернуться к «вечным и заветным традициям».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан страны. Глава государства отметил деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий в деле поддержания гражданского мира и согласия в России, а также в развитии межнационального и межрелигиозного диалога.