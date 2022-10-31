Байден поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии. Соответствующее заявление распространил Белый дом. Байден отметил, что он ждет продолжения сотрудничества между двумя странами.

Я посылаю мои поздравления Луису Инасиу Луле да Силве с избранием в качестве следующего президента Бразилии на честных, свободных и достоверных выборах. Я жду с нетерпением возможности работать вместе для продолжения сотрудничества между нашими странами в предстоящие месяцы и годы, — говорится в послании.

Ранее ЦИК Бразилии сообщил, что новым президентом Бразилии стал Луис Инасиу Лула да Силва. Во втором туре выборов он определил своего конкурента, действующего главу государства Жаира Болсонару, примерно на два млн голосов избирателей.

77-летний Лула Да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002 и переизбран в 2006 году.

Соучредитель и почётный председатель социалистической Партии трудящихся.

В 2017 году по делу о коррупции и отмывании денег был приговорён к 9,5 года тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.