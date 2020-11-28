Байден повредил ногу во время игры с собакой

https://static.news.ru/photo/a239eade-329f-11eb-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Вероятный новый президент США получил травму, играя со своим псом Мэйджором.

Инцидент произошёл 29 ноября: политик во время игры поскользнулся и подвернул ногу. Первоначально в пуле Байдена сообщили о том, что у него вывих лодыжки. Когда вероятный будущий лидер США посетил ортопеда-травматолога, у него диагностировали растяжение правой конечности, передаёт РИА Новости.

Врач отметил, что, судя по рентгеновским снимкам, перелома костей нет, но пациенту будут проведены дополнительные исследования.

Как писал NEWS.ru, семья вероятного нового президента США Джо Байдена намерена привезти с собой в Белый дом кошку, которая станет первым жильцом резиденции из семейства кошачьих после питомца Джорджа Буша. Также в Белый дом въедут овчарки Мэйджор и Чемпион. Мэйджора взяли в приюте для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации в 2018 году.