Турция может получить самолеты F-16 за поддержку вступления Швеции в НАТО Байден призвал Конгресс США одобрить продажу самолетов F-16 Турции

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F-16

Президент США Джо Байден обратился к членам Конгресса с призывом незамедлительно одобрить продажу истребителей F-16 Турции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что глава государства написал письмо членам Конгресса США сразу после того, как турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

Правительство Турции пыталось приобрести американские истребители F-16 еще с 2021 года. Анкара планирует закупить 40 самолетов и 79 комплектов для модернизации собственного парка, так как турецкие специалисты пока не могут разработать собственные боевые самолеты. Однако заявка Турции оставалась без одобрения со стороны Конгресса США. Байден призвал незамедлительно исправить эту ситуацию, написав письмо руководителям комитета Сената США по международным отношениям и комитета по иностранным делам Палаты представителей. К настоящему моменту американские политики пока не приняли решения по продаже истребителей.

Парламент Турции одобрил закон о ратификации вступления Швеции в НАТО в минувшую среду, 24 января. В пользу вступления страны в Североатлантический альянс высказались 287 из 346 депутатов, еще 55 человек проголосовали против. Отмечается, что из стран НАТО только Венгрия пока не одобрила присоединение Швеции к Альянсу.