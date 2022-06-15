Байден потребовал от нефтяных компаний объяснить рост цен

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден

Президент США Джо Байден потребовал от американских нефтегазовых компаний объяснений причин роста цен и снижения объемов поставок их продукции на внутреннем рынке, сообщает Reuters. В частности, глава Белого дома обратился к Exxon Mobil, Valero Energy, Chevron, Marathon Petroleum, а также к работающим в США Shell и BP.

Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли от переработки, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических действий моей администрации по борьбе с ростом цен, они также увеличивают цены для потребителей, — отметил Байден.

Ранее американский президент cвязывал увеличение стоимости топлива в США с западными санкциями, введенными против российских энергоресурсов. В последнее время он всe чаще обвиняет местные нефтяные компании в действиях, которые привoдят к росту цен.

В начале июня Байден допустил, что в обозримом будущем совершит поездку в Саудовскую Аравию, добавив, что окончательные планы пока не сформированы. По информации The New York Times, президент намерен встретиться с наследным принцем королевства и попытаться восстановить контакты между странами до прежнего уровня.

В свою очередь, издание Axios сообщило, что коммуникации нужны США для того, чтобы Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти.