Байден посоветовал гостю в Белом доме «заткнуться» Байден прервал рассказ гостя Белого дома о судье-мусульманине и велел ему заткнуться

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал заткнуться одного из гостей Белого дома, который попытался рассказать главе государства о первом судье-мусульманине. Инцидент произошел во время приема в честь конца Рамадана. Еще одного гостя просто не пустили на мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости.

Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама, — сказал Байден.

Кроме того, стало известно, что мэра городка Проспект-Парк из штата Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу просто не пустили на прием. При этом в секретной службе не стали давать пояснения, что произошло, просто сославшись на требования безопасности.

Ранее Джо Байден пошутил о своем возрасте и признал, что вопросы на этот счет вполне обоснованны. Он заявил, что «находится в расцвете сил». Во время выступления 29 апреля на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме 80-летний Байден также в шутку назвал четвертого президента США Джеймса Мэдисона своим другом. Мэдисон жил с 1751 по 1836 год.

В феврале Байден, вероятно, раскрыл личность человека-невидимки, которому ранее пожимал руку, что выглядело так, будто он здоровался с воздухом. Как отшутился 80-летний хозяин Белого дома, каждый раз, когда он слышит «президент Соединенных Штатов», то оглядывается по сторонам и спрашивает: «Где он, черт возьми?»