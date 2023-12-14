«Политический трюк»: Байден оценил расследование об импичменте Байден назвал расследование об импичменте «политическим трюком» республиканцев

Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал проводимое в отношении него расследование об импичменте «политическим трюком» республиканцев, говорится в заявлении американского лидера. По его мнению, республиканцы в палате представителей заняты атаками на него, хотя могли бы улучшить жизнь американцев.

Вместо того, чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того, чтобы заниматься своим делом по срочным вопросам, которые необходимо решить, они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в конгрессе, не подкреплен никакими фактами, — отмечается в заявлении Байдена.

Президент США указал на то, что он занимается реальными проблемами соотечественников, в частности поддержкой Украины и Израиля, а также решением проблем на южной границе страны. Он посетовал на то, что республиканцы не хотят помогать.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал NEWS.ru, что Республиканская партия США давит на Джо Байдена, чтобы прекратить судебное преследование экс-президента страны Дональда Трампа. Так он прокомментировал принятие Конгрессом США резолюции, призывающей к дальнейшему расследованию возможного импичмента Байдена.