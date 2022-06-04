Байден послал Маска на Луну Байден послал Маска на Луну после его слов об экономике США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден пожелал предпринимателю Илону Маску удачного полета на Луну после того, как бизнесмен высказался о «плохом предчувствии» насчет происходящего в экономике. Американский лидер отверг мнение основателя Tesla в ходе пресс-конференции в штате Делавэр.

Пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну, — сказал Байден.

Накануне Маск направил электронное письмо руководителям компании Tesla. В нем он указал, что у него «очень плохое предчувствие» относительно ситуации в американской экономике, в связи с чем предложил сократить 10% сотрудников.

Ранее министр финансов Америки Джанет Йеллен в интервью CNN признала, что ее прогнозы относительно инфляции в стране были слишком оптимистичными. Она отметила, что Вашингтон не ожидал взрывного роста цен на энергию и продовольствие, а также глобального нарушения цепочек поставок.