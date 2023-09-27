Байден пошутил, что хочет залезть на дерево Байден на приеме со спонсорами в Калифорнии заявил о желании забраться на дерево

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден на приеме в штате Калифорния по сбору средств на проведение предвыборной кампании заявил, что хочет залезть на дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов пресс-пула Белого дома, которые сопровождали американского лидера в поездке. Он также заявил, что не хочет возвращаться домой.

Байден пошутил, что он хочет забраться на большое дерево, растущее посреди двора, и сказал, что не хочет возвращаться домой, — рассказали журналисты.

В июле Байден высказался на тему своего возраста, заявив, что уже шесть веков находится в политике. Глава государства в ходе своего выступления рассказал о первом дне в качестве президента США, церемонии инаугурации и бюстах видных политических деятелей, размещенных в Овальном кабинете Белого дома.

25 сентября стало известно, что в США уже 56% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Байдена на посту президента и только 41% одобряет. По итогам сентябрьского опроса NBC оказалось, что рейтинг одобрения деятельности хозяина Белого дома достиг нового антирекорда. Кроме того, 74% избирателей выражают серьезные (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что президент в свои 80 лет не имеет необходимого психического и физического здоровья, чтобы пойти на второй срок.