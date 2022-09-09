Байден посетит похороны Елизаветы II в Великобритании

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден посетит похороны королевы Елизаветы II в Великобритании, сообщает американский канал NBC. Погребение монархини состоится после 10-дневного траура. Также на прощание с королевой ожидается прибытие глав стран со всего мира.

Белый Дом подтвердил NBC <...>, что президент США Джо Байден посетит похороны Королевы Елизаветы II, — сообщает телеканал.

Королева Елизавета II скончалась вечером 8 сентября, ей было 96 лет. На официальном сайте лондонской резиденции сообщили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня.

После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит назвала смерть королевы Елизаветы II «шоком для британской нации и мира». Политик сравнила монарха со «скалой, на которой была построена современная Британия».