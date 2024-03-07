Байден захотел уговорить конгресс увеличить расходы Пентагона Bloomberg: администрация Байдена запросит увеличение расходов Пентагона на 1%

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов Пентагона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, траты ведомства планируется нарастить до $849,8 млрд, что на 1% больше нынешних. При этом власти США хотят сократить расходы на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Вирджиния».

Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1%, до 849,8 миллиарда долларов, в 2025 финансовом году, — говорится в сообщении.

По информации агентства, Белый дом намеревался запросить большее увеличение расходов, однако его амбиции ограничивает сделка с конгрессом по повышению потолка государственного долга. Совокупно траты Пентагона будут на $10 млрд меньше, чем планировала администрация. При этом в расходы ведомства не входит ядерное вооружение, которым занимается Минэнерго США.

Ранее член палаты представителей конгресса республиканец Энди Биггс заявил, что администрация США руководит страной за Байдена. По его словам, она была вынуждена взять на себя эти обязанности из-за когнитивных нарушений политика.