Байден пообещал ввести санкции против лидеров переворота в Мьянме

https://static.news.ru/photo/0353aa10-239d-11eb-93e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал указ, который позволяет властям страны ввести санкции против лидеров военного переворота в Мьянме.

Сегодня я подписал новый указ, позволяющий нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников, — сказал он.

Политик пообещал, что в течение этой недели будут определены цели, которые попадут под ограничения. Кроме того, в отношении страны могут ввести экспонатный контроль, а её активы в США, которые приносят выгоду новым властям, могут заморозить. Однако не собирается отказываться от поддержки здравоохранения государства и её гражданского общества.

Глава государства добавил, что действия США будут направлены на лишение лидеров переворота доступа к находящимся в Америке фондам правительства Мьянмы на сумму $1 млрд. Кроме того, он призвал мятежников освободить задержанных политиков и пообещал работать с партнёрами для расширения международных санкций, передаёт «Интерфакс».

1 февраля, президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства, Аун Сан Су Чжи были задержаны. В стране было на год введено чрезвычайное положение, Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть, намерены провести новые парламентские выборы после отмены режима ЧП. Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году.

Арестованы были не только президент и госсоветник, но лишь они пока остаются под домашним арестом. Ряд депутатов партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), задержанных 1 февраля, были освобождены через несколько дней, писал NEWS.ru.