Байден пообещал вернуть в США Уилана и Гершковича Байден: США будут добиваться возвращения из РФ американцев Гершковича и Уилана

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу пообещал добиваться возвращения из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает пресс-служба Белого дома. Он подчеркнул, что такие же усилия будут направлены на освобождение всех неправомерно задержанных американцев по всему миру.

Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть домой Эвана и Пола, а также американцев, которых неправомерно задерживают по всему миру, — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 февраля провел телефонный разговор с осужденным в России Полом Уиланом. Блинкен тогда отметил, что Вашингтон прилагает все усилия, чтобы «неправомерно задержанные американцы» вернулись к своим близким.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в декабре 2023 года уточнил, что США продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного Эвана Гершковича и Пола Уилана. По его словам, власти страны уже сделали Москве несколько предложений, однако ответа так и не получили.

До этого в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на военнослужащего Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.