Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву гуманитарную помощь на $374 млн. Речь идет о продуктах и предметах первой необходимости, а также финансах, отметил он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Сегодня Агентство США по международному развитию обещало выделить более 374 миллионов долларов срочной гуманитарной помощи Украине, — рассказал хозяин Белого дома.
Учитывая ранее объявленную помощь США Украине в оборонной сфере на сумму $1,8 млрд, новый пакет помощи Киеву составит $2,2 млрд.