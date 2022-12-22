Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву гуманитарную помощь на $374 млн. Речь идет о продуктах и предметах первой необходимости, а также финансах, отметил он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.