Байден пообещал спасти панголинов от вымирания Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов от вымирания

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Панголин

Президент США Джо Байден направил конгрессу уведомление о необходимости спасения панголинов от вымирания. Глава Белого дома дал своей администрации поручение добиваться от Китая прекращения импорта этих млекопитающих и их использования в медицинских целях, в том числе под угрозами санкций.

Панголины, единственное в мире чешуйчатое млекопитающее, ежегодно вылавливаются и продаются чаще, чем носороги, слоны и тигры вместе взятые. <...> США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания, — говорится в публикации.

Байден привел данные ООН, согласно которым с 2014 года число случаев изъятия незаконно приобретенных панголинов выросло в десять раз, 71% из них пришлись на Китай. Глава Белого дома заявил, что поручил Госдепу и МВД США провести переговоры с Китаем и добиться от него «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел», а также их «удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению».

Если до 31 декабря 2023 года КНР не примет существенных обязательств по реализации мер по защите панголинов, предусмотренных СИТЕС [Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения], я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определенных товаров из КНР, — заявил Байден.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что коронавирус изначально, вероятно, был у летучих мышей, после передался «промежуточному хозяину», дикому животному, а затем человеку. По его словам, в такой роли могли выступить, например, кошачьи, норки или панголины, однако пока нельзя точно сказать, какое именно это было животное.