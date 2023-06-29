Байден пообещал сохранить расовую дискриминацию в США Байден назвал «не нормальным» решение Верховного суда убрать расовый подход при приеме в вузы

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд государства после его решения об отмене программы позитивной дискриминации, при которой предпочтение при поступлении в вузы предоставлялось представителям расовых меньшинств, в первую очередь — темнокожих и граждан с латинскими корнями По словам главы государства, которые приводит ТАСС, инстанция, принявшая подобное решение — «это не нормальный суд».

Дискриминация продолжает сохраняться в Америке. <...> Я категорически, категорически не согласен с решением суда, — сказал Байден.

Он пояснил, что при поступлении в вуз каждый абитуриент должен соответствовать определенным стандартам для поступления в вуз и лишь после этого комиссия обращает внимание на такие факторы, как цвет кожи.

Ранее стало известно, что Верховный суд США 29 июня отменил программу, в рамках которой представители расовых меньшинств получали преимущества при приеме в вузы. По словам главы судебной инстанции Джона Робертса, вузы слишком долго «ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи».