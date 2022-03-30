Байден пообещал родителям осуждённого в РФ американца вернуть его домой

Президент США Джо Байден встретился с родителями Тревора Рида, в настоящее время отбывающего тюремный срок в России. Глава американского государства пообещал родителям продолжить работу над освобождением их сына, осуждённого за нападение на полицейских. Об этом сообщила пресс-секретарь США Джен Псаки.

Президент Байден сегодня встретился с Джоуи и Паулой Рид, родителями Тревора Рида, незаконно задержанного в России. Во время их встречи президент подтвердил обязательство продолжать работу по освобождению Тревора, Поли Уилана и других американцев, неправомерно удерживаемых в других странах, и оказывать всевозможную помощь до тех пор, пока они не будут освобождены и не вернутся домой, — рассказала Псаки.

Она также добавила, что глава государства находится в постоянном контакте с Ридами, в последний раз они говорили по телефону 8 марта.

Команда по нацбезопасности президента будет поддерживать регулярные контакты с семьями Рида, Уилана и других американцев, взятых в заложники или незаконно удерживаемых за границей, — подчеркнула Псаки.

Гражданин США был осуждён на девять лет колонии за применение насилия к полицейским в Москве. Инцидент произошёл в 2019 году. Рид, будут в нетрезвом состоянии, поругался на улице с двумя женщинами. Его задержал наряд полиции и решил доставить в отделение. По пути, по версии следствия, он ударил одного полицейского и напал на другого, который сидел за рулём.

Американская сторона считает дело сфабрикованным. Родители Рида, в частности, призывали власти США обменять их сына на россиян, сидящих в американских тюрьмах.