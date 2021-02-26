Байден пообещал вместе с Украиной противостоять «агрессивным действиям» РФ

https://static.news.ru/photo/faeebae4-7839-11eb-930f-96000091f725_660.jpg Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной.

Политик добавил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. В Вашингтоне также подтвердили работу над привлечением Москвы к ответственности за якобы свою деятельность на территории Незалежной.

Кроме того, руководство США продолжит помогать тем, кто работает над мирным, демократическим и процветающим будущим своей страны, говорится на официальном сайте Белого дома.

Семь лет назад РФ, нарушив нормы международного права, которыми руководствуются современные государства, сотрудничая друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своей соседки Украины, вторглась в Крым <...>. Соединённые Штаты [Америки] продолжат поддерживать Украину и её союзников и партнёров, как и с самого начала этого конфликта, — передаёт Вашингтон.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. По его словам, эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар, перечисляются меры по защите культуры и прав жителей полуострова. Экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проведение этого мероприятия подстрекательством к совершению международного преступления против целого народа.