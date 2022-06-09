Байден пообещал производить больше овощей и удобрений Байден: США и страны Западного полушария увеличат производство продуктов и удобрений

Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Джо Байден

США намерены реализовать в сотрудничестве со странами Западного полушария проект по наращиванию производства продовольствия и удобрений для мирового рынка. Об этом заявил американский президент Джо Байден. О новой инициативе с участием Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики было объявлено на Саммите Америк, который проходит в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости..

В следующие несколько дней мы представим еще одну новую инициативу, задуманную вместе со многими вашими странами. Она включает <...> сотрудничество США, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили и Мексики, крупнейших производителей продовольствия в западном полушарии, для наращивания выпуска продовольствия на экспорт и удобрений, — сказал Байден.

Кроме того, Штаты запланировали «партнёрство в борьбе с климатическим кризисом» со странами Карибского бассейна, а также региональную инициативу «Американское партнёрство для экономического процветания».

Оно зиждется на тех же базовых ценностях, которыми руководствуется моя администрация в нашем уверенном экономическом возрождении, — объяснил Джо Байден.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что не станет принимать участие в Саммите Америк. Причиной он назвал отказ организаторов от приглашения на мероприятие всех государств региона.