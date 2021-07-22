Байден пообещал продолжать давить на Кубу

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Причины уступок США по «Северному потоку — 2» кроются в различии приоритетов администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом. Такое мнение Lenta.ru высказал научный сотрудник Института политических наук Лёвен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарёв.

Эксперт считает, что цель американской политики менялась в зависимости от администрации Вашингтона, от ветвей власти и конкретных заинтересованных лиц в политических кругах. Бочкарёв также уверен, что сделка США с Германией...