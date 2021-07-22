Байден пообещал продолжать давить на Кубу

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США вместе с партнёрами по региону продолжат оказывать давление на Кубу с целью освобождения политических заключённых и восстановления у граждан доступа в Интернет. Об этом заявил американский президент Джо Байден, чьё заявление приводит Белый дом.
По словам Байдена, отстаивание человеческого достоинства и свободы является высшим приоритетом для его администрации.
Мы намерены тесно сотрудничать с нашими партнёрами по всему региону, включая Организацию американских государств, чтобы оказать давление на кубинский режим с целью немедленного освобождения незаконно задержанных политзаключённых, восстановления доступа к Интернету и восстановления возможности для кубинского народа пользоваться своими основными правами, — сказал президент США.
Ранее СМИ сообщили о том, что США предполагают ввести санкции против ряда членов правительства Кубы.