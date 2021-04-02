Байден пообещал поддержать Зеленского в войне с Россией

https://static.news.ru/photo/0cdd0bc8-6e46-11eb-803b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму» продолжат поддерживать украинцев.

В своём первом телефонном разговоре лидеры договорились о сотрудничестве для сохранения «суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщило РИА Новости.

До переговоров двух президентов состоялись телефонный разговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны страны Ллойда Остина с украинскими коллегами. Остин заявил, что в случае войны Вашингтон поддержит Киев, напомнив, что США уже выделили более двух млрд долларов с 2015 года.

В МИД РФ отреагировали на сообщения о том, что Байден побеседовал с Зеленским. В ведомстве назвали вымыслом Киева данные о потенциальном конфликте России с Украиной.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского после новостей о том, что СНБО ввёл санкции в отношении Россотрудничества, писал NEWS.ru. «Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — написала Захарова.