Байден пообещал отменить указы Трампа сразу после вступления в должность

Объявивший себя победителем на президентских выборах в США кандидат от демократов Джо Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа сразу же после инаугурации.
В частности, политик собирается вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Наряду с этим Байден хочет аннулировать запрет на иммиграцию, направленный против стран, где преобладает мусульманское население, и возобновить действие программы. Люди, нелегально попавшие на территорию Штатов в детстве, смогут остаться в стране.
Кроме того, Байден сформирует собственную группу из учёных и экспертов, которые будут выступать советниками властей в борьбе с пандемией коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.