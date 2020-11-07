Байден пообещал отменить указы Трампа сразу после вступления в должность

https://static.news.ru/photo/8c7982ce-218b-11eb-98ab-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объявивший себя победителем на президентских выборах в США кандидат от демократов Джо Байден намерен отменить ряд указов Дональда Трампа сразу же после инаугурации.

В частности, политик собирается вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Наряду с этим Байден хочет аннулировать запрет на иммиграцию, направленный против стран, где преобладает мусульманское население, и возобновить действие программы. Люди, нелегально попавшие на территорию Штатов в детстве, смогут остаться в стране.

Кроме того, Байден сформирует собственную группу из учёных и экспертов, которые будут выступать советниками властей в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.