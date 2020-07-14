Байден пообещал обеспечить электрокарами госорганы США

https://static.news.ru/photo/abd14c8c-c606-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник президентской гонки в США от Демократической партии Джо Байден предложил отказаться от машин на бензине в государственном автопарке.

Бывший вице-президент, выступая перед сторонниками в штате Делавер, пообещал, что в случае избрания обеспечит госорганы электрокарами в достаточных объёмах. Выступление Байдена транслировал телеканал Fox News. Кандидат в президенты отметил, что переход на электрические автомобили на госуровне поспособствует тому, что и обычные потребители задумаются об отказе от машин на двигателях внутреннего сгорания.

Байден заявил, что власти США под его руководством предоставят льготы и стимулы для обмена старых автомобилей на новые. Также в стране могут построить до 500 тысяч зарядных станций. В целом переход на электрокары позволит сэкономить сотни миллиардов баррелей нефти и создаст миллионы рабочих мест, по словам вероятного кандидата в президенты от демократов.

Соединённые Штаты имеют и содержат невероятный парк автомобилей. И мы переведём эти правительственные автопарки на электричество. Правительство создаст спрос и предоставит гранты на переоснащение заводов, — сказал избирателям Байден.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако Байден является наиболее вероятным кандидатом. Оппоненты ведут активную полемику, иногда выходя за рамки приличий. Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, а тот отвечает обвинениями в превышении полномочий и в принятии сомнительных политических решений.

Как писал NEWS.ru, Трамп предположил, что «левые радикалы в Демократической партии обработали» Байдена и «промыли ему мозги».