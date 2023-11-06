Байден пообещал Нетаньяху материальную помощь в борьбе с ХАМАС

Фото: Cameron Smith/White House/Global Look Press

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал направлять необходимые средства для борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь Иерусалиму.

Президент в разговоре с Нетаньяху сегодня дал четко понять, что мы продолжим обеспечивать наличие у Израиля необходимых инструментов и средств, — сказал представитель американской администрации.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». А также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».

При этом изданию The New York TImes стало известно об опасениях американских законодателей из-за того, что поставка Израилю стрелкового оружия может привести к всплеску насилия на Западном берегу реки Иордан. Они требуют гарантий от администрации президента Джо Байдена, что оружие не попадет не в те руки. Речь идет о партии из 24 тысяч автоматических и полуавтоматических винтовок, заказанных властями Израиля у американских производителей оружия.