Байден пообещал добиваться освобождения всех заложников ХАМАС

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Вашингтон будет добиваться освобождения всех удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. заявил президент США Джо Байден, его речь распространила пресс-служба Белого дома. Ранее радикалы отпустили в числе 16 заложников Лиат Бенин, имеющую двойное гражданство, в том числе американское.

Мы настроены добиваться освобождения всех лиц, которых ХАМАС взяло в заложники во время жестокой террористической атаки на Израиль 7 октября, в том числе супруга Лиат, Авива, — сказал Байден.

Он также отметил, что договоренности между Израилем и ХАМАС привели к «ощутимым результатам», почти 100 заложников были отпущены.. Кроме того, за несколько дней в Газу ежедневно поступало более 200 грузовиков с гуманитарной помощью, которая впервые с начала конфликта достигла северной части анклава.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС в составе шестой группы заложников освободило 14 человек, в числе которых оказалась 13-летняя Гали Таращански, чей отец имеет российское гражданство. Российский МИД заявлял, что добивается освобождения девочки, контактируя с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Также 29 ноября ХАМАС освободил 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь, 50-летнюю Елену Труфанову. Они были отпущены вне рамок сделки по освобождению израильских заложников. В правительстве Израиля пообещали, что женщин и их семьи будут сопровождать «со всеми силами безопасности».