Байден получил от выборщиков необходимые для победы на выборах голоса

https://static.news.ru/photo/d1e76dcc-3e5e-11eb-b124-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Кандидат от демократов Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии.

Промежуточный счёт по голосам выборщиков стал 302:232 в пользу Байдена, сообщает CNN.

Теперь голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коллегии выборщиков Соединённых Штатов начали отдавать свои голоса на президентских выборах. Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.