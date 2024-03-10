Байден получил $10 млн пожертвований за сутки Избирательный штаб Байдена получил $10 млн за сутки после его речи в конгрессе

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Избирательный штаб президента США Джо Байдена получил за сутки $10 млн пожертвований от сторонников. Это произошло после выступления главы Белого дома в конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». Отмечается, что это крупнейшее поступление с момента старта кампании.

Мы выражаем соболезнования другому парню и его неудачной кампании. Оказывается, нападки на права женщин, снижение налогов для богатых и атака на американскую демократию — это не совсем выигрышный посыл, — сказала глава предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес, говоря об экс-президенте Дональде Трампе.

Ранее Джо Байден заявил, что Дональд Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах в ноябре. По его словам, республиканец «подлизывается к диктаторам и авторитарным головорезам со всего мира».

Притом сам Трамп заверял, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик пообещал, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства, когда он закроет границу.

Как считает миллиардер Илон Маск, усилия администрации президента США и Демократической партии в вопросах иммиграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства. Он отметил, что при переписи населения учитываются все жители округа независимо от гражданства.